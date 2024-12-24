Знімала наслідки "прильотів" для росЗМІ: в Україні засудили зрадницю, що діяла у Миколаєві

Служба безпеки України завершила розслідування та домоглася вироку для агентки російської ФСБ, яка діяла у Миколаєві. Вона знімала наслідки "прильотів" та передавала відео кремлівськім ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що суд засудив її до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

У СБУ розповіли, що фігурантка знімала наслідки російських обстрілів, зокрема атаки дронів-камікадзе на промислові об’єкти у 2023 році. Ці відео вона передавала для підготовки пропагандистських сюжетів кремлівському ресурсу "РІА Новості".

Розслідування встановило, що жінка співпрацювала з Сергієм Лебедєвим (псевдонім "Лохматий"), який переховується в окупованому Донецьку.

Водночас Лебедєв працює на ФСБ під прикриттям "кореспондента" російського пропагандистського ЗМІ.

Зазначається, що на основі отриманих від агентки матеріалів Лебедєв створював фейкові сюжети, спрямовані на дискредитацію українських Сил оборони перед міжнародною аудиторією.

У серпні 2023 року СБУ затримала зловмисницю за місцем проживання. Під час обшуків у неї вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ФСБ.

Суд визнав жінку винною у скоєнні державної зради за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Також СБУ вкотре наголосила, що всі, хто працює на ворога, рано чи пізно будуть притягнуті до відповідальності.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні було засуджено до 15 років позбавлення волі зловмисника, який встановив вебкамери біля Миколаївського морського порту, щоб шпигувати за кораблями Збройних сил України.