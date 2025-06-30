Войцеховського судитимуть за шахрайство з понад 40 новобудовами Києва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

За даними РБК-Україна, мова йде про Анатолія Войцеховського.

Слідчі з'ясували, що фігурант організував будівництво десятків житлових комплексів у столиці без передбачених законом дозвільних документів та з порушенням будівельних норм. Для цього він створив розгалужену мережу підконтрольних підприємств.

"Отримані від інвесторів кошти використовувалися не за призначенням, що призвело до багатомільйонних збитків та відсутності у власників квартир належних правовстановлюючих документів", - сказано у повідомленні.

Під час слідства фігуранта двічі затримували, обирали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Після внесення застави підозрюваний залишив територію України та переховувався за кордоном.

Тоді його оголосили його у міжнародний розшук. Після чого встановили його місцезнаходження на території Іспанії та у березні 2025 року за сприяння іноземних партнерів екстрадували в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

"На цей час слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Згідно з санкціями інкримінованих статей Кримінального кодексу України, фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - розповіли у поліції.