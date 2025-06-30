Войцеховского будут судить за мошенничество с более 40 новостройками Киева
Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении застройщика, который обманул инвесторов более 40 новостроек Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
По данным РБК-Украина, речь идет об Анатолии Войцеховском.
Следователи выяснили, что фигурант организовал строительство десятков жилых комплексов в столице без предусмотренных законом разрешительных документов и с нарушением строительных норм. Для этого он создал разветвленную сеть подконтрольных предприятий.
"Полученные от инвесторов средства использовались не по назначению, что привело к многомиллионным убыткам и отсутствию у владельцев квартир надлежащих правоустанавливающих документов", - сказано в сообщении.
Во время следствия фигуранта дважды задерживали, избирали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. После внесения залога подозреваемый покинул территорию Украины и скрывался за границей.
Тогда его объявили его в международный розыск. После чего установили его местонахождение на территории Испании и в марте 2025 года при содействии иностранных партнеров экстрадировали в Украину для привлечения к уголовной ответственности.
"В настоящее время следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу. Согласно санкциям инкриминируемых статей Уголовного кодекса Украины, фигуранту грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - рассказали в полиции.
Дело Войцеховского
Подконтрольные застройщику Андрею Войцеховскому компании незаконно возводили жилые объекты на самовольно занятых земельных участках, без полного пакета разрешительных документов. Квартиры продавали по ценам на 30-40% ниже рыночных, что привлекало инвесторов. Однако значительную часть домов так и не достроили, а введенные в эксплуатацию объекты составляют лишь незначительную долю от обещанного.
Люди, которые инвестировали в жилье, до сих пор не могут оформить право собственности на квартиры или подключить их к постоянным коммуникациям. В большинстве домов до сих пор используются временные схемы электро- и водоснабжения с частыми перебоями, а жители вынуждены платить повышенные тарифы - промышленные, а не бытовые. В некоторых многоэтажках людям приходится отапливать свои дома даже дровами.
Правоохранители задокументировали более сотни эпизодов преступной деятельности. Войцеховскому сообщили о подозрении за создание организованной преступной группы, самовольное занятие земель, присвоение средств инвесторов, фальсификацию документов и уклонение от уплаты налогов. На его имущество наложен арест на сумму более 200 миллионов гривен. Уже 12 обвинительных актов направлено в суд.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.