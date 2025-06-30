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Войцеховского будут судить за мошенничество с более 40 новостройками Киева

Понедельник 30 июня 2025 15:35
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Войцеховского будут судить за мошенничество с более 40 новостройками Киева Иллюстративное фото: Анатолия Войцеховского будут судить за мошенничество (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении застройщика, который обманул инвесторов более 40 новостроек Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

По данным РБК-Украина, речь идет об Анатолии Войцеховском.

Следователи выяснили, что фигурант организовал строительство десятков жилых комплексов в столице без предусмотренных законом разрешительных документов и с нарушением строительных норм. Для этого он создал разветвленную сеть подконтрольных предприятий.

"Полученные от инвесторов средства использовались не по назначению, что привело к многомиллионным убыткам и отсутствию у владельцев квартир надлежащих правоустанавливающих документов", - сказано в сообщении.

Во время следствия фигуранта дважды задерживали, избирали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. После внесения залога подозреваемый покинул территорию Украины и скрывался за границей.

Тогда его объявили его в международный розыск. После чего установили его местонахождение на территории Испании и в марте 2025 года при содействии иностранных партнеров экстрадировали в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

"В настоящее время следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу. Согласно санкциям инкриминируемых статей Уголовного кодекса Украины, фигуранту грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - рассказали в полиции.

Дело Войцеховского

Подконтрольные застройщику Андрею Войцеховскому компании незаконно возводили жилые объекты на самовольно занятых земельных участках, без полного пакета разрешительных документов. Квартиры продавали по ценам на 30-40% ниже рыночных, что привлекало инвесторов. Однако значительную часть домов так и не достроили, а введенные в эксплуатацию объекты составляют лишь незначительную долю от обещанного.

Люди, которые инвестировали в жилье, до сих пор не могут оформить право собственности на квартиры или подключить их к постоянным коммуникациям. В большинстве домов до сих пор используются временные схемы электро- и водоснабжения с частыми перебоями, а жители вынуждены платить повышенные тарифы - промышленные, а не бытовые. В некоторых многоэтажках людям приходится отапливать свои дома даже дровами.

Правоохранители задокументировали более сотни эпизодов преступной деятельности. Войцеховскому сообщили о подозрении за создание организованной преступной группы, самовольное занятие земель, присвоение средств инвесторов, фальсификацию документов и уклонение от уплаты налогов. На его имущество наложен арест на сумму более 200 миллионов гривен. Уже 12 обвинительных актов направлено в суд.

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