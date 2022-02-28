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Войска России остановились на киевском направлении. Авиация ВСУ бьет по врагу

Автор: Артур Родивилов

Российские остановились на киевском направлении. Украинская авиация бьет по врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

"Противник полностью оставил движение на этом направлении, некоторые подразделения отходят, наша артиллерия и авиация продолжает наносить по противнику удары", - сказал Арестович.

По его словам, на черниговском и сумском направлениях наблюдается тишина. В Харьков противник пытался прорваться днем.

Ранее Арестович сообщил, что войска РФ, после того, как их разгромили - перешли в тактическое отступление.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера в Василькове Киевской области стихли ожесточенные бои с боевиками. Противник понес большие потери.

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