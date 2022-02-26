Тяжелые бои в Василькове стихли. Оккупанты понесли большие потери
В Василькове Киевской области стихли ожесточенные бои с российским десантом, которые продолжались всю ночь. Военные ВСУ отбили нападения, и противник получил большие потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Василькова Натальи Баласинович в эфире телемарафона украинских каналов.
Она отметила, что на данный момент завершаются бои, и в Василькове "уже тихо".
"Наша страшная ночь подошла к концу. С самого вечера начался обстрел наших воинских частей, аэродром. На протяжении вечера и ночи высаживался десант на парашютах, они садились на полях в некоторых населенных пунктах нашей общины…", - сказала Баласинович.
Самые ожесточенные бои происходили на центральной улице Декабристов - "вся улица горела".
"В городе мы выставили блокпосты. Российские десантники начали обстреливать наших бойцов, но после продолжительных боев, большого числа погибших и раненых все кончилось", - рассказала мэр Василькова и подчеркнула, что город остается под контролем украинских военных.
Напомним также, что украинские войска в Киеве уничтожили колонну РФ на станции метро "Берестейская", когда противник предпринял атаку на воинскую часть - были ликвидированы вражеские 2 легковушки, 2 грузовика с боекомплектом и танк.