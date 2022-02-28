Війська Росії зупинилися на київському напрямку. Авіація ЗСУ б'є по ворогу

Російські зупинилися на київському напрямку. Українська авіація б'є по ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника керівника Офісу президента України Олексія Арестовича.

"Противник повністю залишив рух на цьому напрямку, деякі підрозділи відходять, наша артилерія і авіація продовжує наносити по противнику удари", - сказав Арестович.

За його словами, на чернігівському та сумському напрямках спостерігається тиша. До Харкова противник намагався прорватися вдень.