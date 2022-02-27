Противник выдохся и тактически отступает, - Арестович

Русские войска, после того, как их разгромили - перешли в тактическое отступление. Внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что противник выдохся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинге Арестовича.

"Сейчас по всей стране относительная тишина, кроме Волновахи, которую снова взяли наши украинские войска мощной контратакой и северо-западных окраин Киева, где противник попытался продвинуться вперед отдельными группами, как в Харькове, но попали под огневое поражение нашей авиации и артиллерии,а также бои территориальной обороны", - заявил Арестович.

Как отметил внештатный советник руководителя ОП, противник отступил и занял оборону на рубежах 15-40 километров от Киева.

"Вообще, общая обстановка, как по моей оценке показывает что, противник выдохся и последние усилия и последние части боеспособные бросил на Киев, чтобы по крайней мере взять его окрестности и заявить о какой-то там "победе". Киев и Харьков", - добавил Арестович.