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В Василькове идут тяжелые бои: российские войска пытаются высадить десант

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Киев, Суббота 26 февраля 2022 02:48
В Василькове идут тяжелые бои: российские войска пытаются высадить десант Фото: в Василькове Киевской области идут тяжелые бои (facebook.com/rnbou)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Василькове Киевской области в ночь на 26 февраля идут тяжелые бои. Российские захватчики пытаются высадить десант с воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В настоящее время в городе Василькове идут тяжелые бои", - говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что российские захватчики пытаются высадить десантников с воздуха.

Напомним, в ночь на 26 февраля украинские зенитчики сбили российский военный транспортник Ил-76 с десантом.

Отметим, ранее ПВО Украины сбили в районе проведения ООС вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупантов.

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