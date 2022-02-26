В Василькове идут тяжелые бои: российские войска пытаются высадить десант
Фото: в Василькове Киевской области идут тяжелые бои (facebook.com/rnbou)
В Василькове Киевской области в ночь на 26 февраля идут тяжелые бои. Российские захватчики пытаются высадить десант с воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"В настоящее время в городе Василькове идут тяжелые бои", - говорится в сообщении.
В ВСУ отметили, что российские захватчики пытаются высадить десантников с воздуха.
Напомним, в ночь на 26 февраля украинские зенитчики сбили российский военный транспортник Ил-76 с десантом.
Отметим, ранее ПВО Украины сбили в районе проведения ООС вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупантов.