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Войска РФ вдвое сократили группировку в Черном море из-за шторма

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Киев, Суббота 09 июля 2022 04:37
Войска РФ вдвое сократили группировку в Черном море из-за шторма Фото: войска РФ вдвое сократили группировку в Черном море (facebook.com/modmilru)
Автор: Константин Широкун

Корабельная группировка противника в связи с ухудшением погоды в акватории Черного моря сократилась почти вдвое. На боевом дежурстве остались два надводных и один подводный ракетоноситель, а также три больших десантных корабля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Всего же войска РФ готовы запустить до 20 крылатых ракет типа "Калибр". Также сильным ветром в Одесской области штормовое море принесло к побережью и в Днестровский лиман две морские мины. Благодаря оперативному реагированию, обе мины были уничтожены силами подрывной команды Военно-Морских Сил.

Напомним, пляжи Одессы и региона заминированы. Посещать их категорически запрещено.

Причем в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области развеяли фейк о том, что пляжи в регионе якобы разминировали.

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