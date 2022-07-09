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Війська РФ вдвічі скоротили угруповання в Чорному морі через шторм

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Київ, Субота 09 липня 2022 04:37
Війська РФ вдвічі скоротили угруповання в Чорному морі через шторм Фото: війська РФ вдвічі скоротили угруповання в Чорному морі (facebook.com/modmilru)
Автор: Константин Широкун

Корабельне угруповання противника у зв'язку з погіршенням погоди в акваторії Чорного моря скоротилося майже вдвічі. На бойовому чергуванні залишилися два надводних і один підводний ракетоносій, а також три великих десантних кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Всього ж війська РФ готові запустити до 20 крилатих ракет типу "Калібр". Також сильним вітром в Одеській області штормове море принесло до узбережжя і в Дністровський лиман дві морські міни. Завдяки оперативному реагуванню, обидві міни були знищені силами підривної команди Військово-Морських Сил.

Нагадавши, пляжі Одеси та регіону заміновані. Відвідувати їх категорично заборонено.

Причому в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області розвіяли фейк про те, що пляжі в регіоні нібито розмінували.

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