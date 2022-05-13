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Войска РФ стягивают к границе артиллерию для наращивания обстрелов Черниговской области, - Генштаб

Новина українською →
Пятница 13 мая 2022 07:44
Войска РФ стягивают к границе артиллерию для наращивания обстрелов Черниговской области, - Генштаб Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска накапливают около границы с Украиной возле Черниговской области дополнительные артиллерийские подразделения, чтобы усиливать обстрелы населенных пунктов региона.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на утреннюю сводку Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, противник осуществляет перебрасывание в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины", - рассказали военные.

В Генштабе также сообщают, что на Сиверском направлении осуществляются мероприятия усиленной охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

Ранее сообщалось, что 12 мая в результате ночного авиаудара российских войск по Новгород-Северскому Черниговской области погибли 3 человека, более 10 ранены.

Перед этим, утром 11 мая, оккупанты обстреляли Черниговскую область из минометов, а атаковали с территории РФ. А 10 мая вечером захватчики обстреляли граничащие с РФ районы Сумской и Черниговской областей, используя авиацию и минометы.

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