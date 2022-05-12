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Авиаудар по Новгород-Северскому: погибли три человека, более 10 ранены

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Новгород-Северский, Четверг 12 мая 2022 10:16
Авиаудар по Новгород-Северскому: погибли три человека, более 10 ранены Фото: российские войска нанесли авиаудар по Новгород-Северскому (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Валерия Полищук

В результате российского авиаудара по городу Новгород-Северский в Черниговской области погибли три человека. При этом еще 12 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Российские оккупационные войска в ночь на 12 мая нанесли несколько ударов с воздуха по объектам критической инфраструктуры города Новгород-Северский. В частности, по школам, жилым домам и административным зданиям.

Напомним, 11 мая российские войска обстреляли Черниговскую область из минометов. Атаку противник совершил с территории РФ.

Перед этим, 10 мая вечером, оккупанты обстреляли граничащие с РФ районы Сумской и Черниговской области, используя авиацию и минометы.

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Черниговская область Авиаудары Война России против Украины
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