ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війська РФ стягують до кордону артилерію для нарощування обстрілів Чернігівської області, - Генштаб

Новость на русском →
П'ятниця 13 травня 2022 07:44
Війська РФ стягують до кордону артилерію для нарощування обстрілів Чернігівської області, - Генштаб Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська накопичують біля кордону з Україною біля Чернігівської області додаткові артилерійські підрозділи, щоб посилювати обстріли населених пунктів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ранкове зведення Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією противник здійснює перекидання у прикордонні райони Брянської області додаткових підрозділів артилерії для нарощування провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону України", - розповіли військові.

У Генштабі також повідомляють, що на Сіверському напрямку здійснюються заходи посиленої охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській і Курській областях.

Раніше повідомлялося, що 12 травня в результаті нічного авіаудару російських військ по Новгород-Сіверському Чернігівської області загинули 3 людини, понад 10 були поранені.

Перед цим, вранці 11 травня, окупанти обстріляли Чернігівську область з мінометів, а атакували з території РФ. А 10 травня ввечері загарбники обстріляли з РФ райони Сумської та Чернігівської областей, використовуючи авіацію і міномети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская область Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС