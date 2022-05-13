Війська РФ стягують до кордону артилерію для нарощування обстрілів Чернігівської області, - Генштаб

Російські війська накопичують біля кордону з Україною біля Чернігівської області додаткові артилерійські підрозділи, щоб посилювати обстріли населених пунктів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ранкове зведення Генштабу ЗСУ.

У Генштабі також повідомляють, що на Сіверському напрямку здійснюються заходи посиленої охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській і Курській областях.

"За наявною інформацією противник здійснює перекидання у прикордонні райони Брянської області додаткових підрозділів артилерії для нарощування провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону України", - розповіли військові.

Раніше повідомлялося, що 12 травня в результаті нічного авіаудару російських військ по Новгород-Сіверському Чернігівської області загинули 3 людини, понад 10 були поранені.

Перед цим, вранці 11 травня, окупанти обстріляли Чернігівську область з мінометів, а атакували з території РФ. А 10 травня ввечері загарбники обстріляли з РФ райони Сумської та Чернігівської областей, використовуючи авіацію і міномети.

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