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Россия обстреляла Черниговскую область из минометов

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Черниговская область, Среда 11 мая 2022 09:34
Россия обстреляла Черниговскую область из минометов Фото: Россия обстреляла Черниговскую область из минометов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 11 мая российские войска обстреляли Черниговскую область из минометов. Враг совершил атаку с территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауа в Telegram.

"Буквально час назад, в 6 утра осуществлен очередной минометный обстрел нашей территории с территории москальской мразоты. Враг постоянно это делает. Поэтому у меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте, пожалуйста, осторожны", - написал Чаус.

В свою очередь он также призвал всех жителей области, случае воздушной тревоги - немедленно прятаться в укрытие.

Напомним, что приграничные районы Черниговской, а также Сумской области часто подвергаются обстрелам оккупантов.

Так, вечером 10 мая российские войска обстреляли граничащие с РФ районы Сумской и Черниговской области. Противник использовал авиацию и минометы.

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