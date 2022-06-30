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Войска РФ пытались выбить ВСУ из освобожденных сел Херсонской области, атаки были отражены

Фото: украинские военные отбили несколько атак вражеских вертолетов (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Парными вертолетными налетами российские Ми-8 пытались выбить подразделения ВСУ из только что освобожденных населенных пунктов Херсонской области, но атаки были отбиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Также групповой налет вражеских вертолетов на север Херсонской области был отражен переносными зенитно-ракетными комплексами. Украинская авиация отработала семь воздушных ударов штурмовиками и вертолетами по командно-наблюдательному пункту, скоплением вражеской силы и техники, а также двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.

Благодаря точным ударам российской армией за день потеряно более 40 солдат, две гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", а также несколько единиц автомобильной техники и полевой склад горюче-смазочных материалов.

Одесскую область враг обстреливал ракетами. Одна ракета уничтожена над Одесским районом, еще пять атаковали черноморское побережье в районе Измаила. Благодаря ограниченному использованию береговой полосы повреждения минимизированы, жертв нет.

В Черном море продолжается операция на острове, есть подтверждение поражения еще одного зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь-С1" армии РФ.

Напомним, ранее в Минобороны заявляли, что чрезмерно радостные сообщения об освобождении Херсонской области "вредят продвижению украинских военных".

Также мы писали, что украинские военные уничтожили три вражеских беспилотника в Херсонской области.

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