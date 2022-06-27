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Освобождение Херсона. Военные рассказали, что мешает операции

Новина українською →
Киев, Понедельник 27 июня 2022 15:01
Освобождение Херсона. Военные рассказали, что мешает операции Фото: Вооруженные силы Украины (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные продолжают операцию по освобождению оккупированного Херсона. Однако чрезмерно радостные сообщения вредят украинскому продвижению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время брифинга.

"К сожалению, некоторые элементы ожидания (относительно освобождения Херсона, – ред.) и очень эмоционального ожидания существенно навредили тому, как происходило наше продвижение. Слишком радостные сообщения и преждевременные - они очень не уместны, когда идет военная операция", - заявила она.

Гуменюк отметила, что операция проходит на открытой местности и это также усложняет продвижение украинских войск.

"Степная местность очень сложная для ведения открытых боев. Кроме того, соотношение в артиллерии немного не позволяет быть такими же дальнобойными, как враг. Нужно это учитывать. Для того, чтобы нам отчитаться о каких-то существенных достижениях, нам нужно очень далеко отогнать врага, чтобы он не накрыл наши позиции", - подчеркнула представитель ОК "Юг".

Она обратилась ко всем чиновникам и публичным лица с просьбой не торопиться с высказываниями по поводу операции.

"Дайте военным сделать свою работу, никто ваши лавры не заберет: мы сделаем, отчитаемся, тогда, пожалуйста, пиар", - добавила Гуменюк.

Напомним, ранее начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что украинцы должны увидеть "видимые результаты" контрнаступления в оккупированной Херсонской области с августа.

При этом в СНБО и Генштабе ВСУ призвали не распространять информацию о передвижении наших бойцов в Херсонской области.

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