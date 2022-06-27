Украинские военные на юге уничтожили три склада боеприпасов, сбили несколько БПЛА врага

Пытаясь разведать позиции украинских подразделений в Херсонской области, войска РФ активизировали воздушную разведку. Благодаря умелым действиям ВСУ три российских беспилотника "Орлан-10" были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

Боевые действия на юге в основном происходят посредством артиллерийских дуэлей и авиационных налетов. Продолжая тщетные попытки восстановить утраченные территории в Херсонской области, оккупанты нанесли авиационный удар вертолетом Ми-28.

Украинские истребители и вертолеты попарно нанесли авиационные удары по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонской области. В целом за сутки подтвержденные потери врага составили 39 солдат и офицеров, танк Т-72, четыре единицы бронированной и три – автомобильной техники. Также уничтожены три склада с боеприпасами.