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Украинские военные на юге уничтожили три склада боеприпасов, сбили несколько БПЛА врага

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Киев, Понедельник 27 июня 2022 04:12
Украинские военные на юге уничтожили три склада боеприпасов, сбили несколько БПЛА врага Фото: Украинские военные на юге уничтожили три склада боеприпасов (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Пытаясь разведать позиции украинских подразделений в Херсонской области, войска РФ активизировали воздушную разведку. Благодаря умелым действиям ВСУ три российских беспилотника "Орлан-10" были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

Боевые действия на юге в основном происходят посредством артиллерийских дуэлей и авиационных налетов. Продолжая тщетные попытки восстановить утраченные территории в Херсонской области, оккупанты нанесли авиационный удар вертолетом Ми-28.

Украинские истребители и вертолеты попарно нанесли авиационные удары по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонской области. В целом за сутки подтвержденные потери врага составили 39 солдат и офицеров, танк Т-72, четыре единицы бронированной и три – автомобильной техники. Также уничтожены три склада с боеприпасами.

Напомним, сегодня утром украинский военный сбил российский вертолет "Аллигатор". Как сообщалось ранее, вчера украинский защитник сбил российский штурмовик Су-25.

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