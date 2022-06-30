Війська РФ намагалися вибити ЗСУ зі звільнених сіл Херсонської області, атаки були марними

Парними вертолітними нальотами Російські Мі-8 намагалися вибити підрозділи ЗСУ з щойно звільнених населених пунктів Херсонської області, але атаки були відбиті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Також Груповий наліт ворожих вертольотів на північ Херсонської області був відбитий переносними зенітно-ракетними комплексами. Українська авіація відпрацювала сім повітряних ударів штурмовиками і вертольотами по командно-спостережному пункту, скупченням ворожої сили і техніки, а також двом складам боєприпасів уздовж лінії фронту.
Завдяки точним ударам російською армією за день втрачено понад 40 солдатів, дві гаубиці "Мста-Б" і "Мста-з", А також кілька одиниць автомобільної техніки і польовий склад паливно-мастильних матеріалів.
Одеську область ворог обстрілював ракетами. Одна ракета знищена над одеським районом, ще п'ять атакували Чорноморське узбережжя в районі Ізмаїла. Завдяки обмеженому використанню берегової смуги пошкодження мінімізовані, жертв немає.
У Чорному морі триває операція на острові, є підтвердження поразки ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу "Панцир-С1" армії РФ.
Нагадаємо, раніше у Міноборони заявляли, що надмірно радісні повідомлення про звільнення Херсонської області "шкодять просуванню українських військових".
Також ми писали, що українські військові знищили три ворожі безпілотники на Херсонщині.
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