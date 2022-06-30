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Війська РФ намагалися вибити ЗСУ зі звільнених сіл Херсонської області, атаки були марними

Фото: українські військові відбили кілька атак ворожих вертольотів (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Парними вертолітними нальотами Російські Мі-8 намагалися вибити підрозділи ЗСУ з щойно звільнених населених пунктів Херсонської області, але атаки були відбиті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Також Груповий наліт ворожих вертольотів на північ Херсонської області був відбитий переносними зенітно-ракетними комплексами. Українська авіація відпрацювала сім повітряних ударів штурмовиками і вертольотами по командно-спостережному пункту, скупченням ворожої сили і техніки, а також двом складам боєприпасів уздовж лінії фронту.

Завдяки точним ударам російською армією за день втрачено понад 40 солдатів, дві гаубиці "Мста-Б" і "Мста-з", А також кілька одиниць автомобільної техніки і польовий склад паливно-мастильних матеріалів.

Одеську область ворог обстрілював ракетами. Одна ракета знищена над одеським районом, ще п'ять атакували Чорноморське узбережжя в районі Ізмаїла. Завдяки обмеженому використанню берегової смуги пошкодження мінімізовані, жертв немає.

У Чорному морі триває операція на острові, є підтвердження поразки ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу "Панцир-С1" армії РФ.

Нагадаємо, раніше у Міноборони заявляли, що надмірно радісні повідомлення про звільнення Херсонської області "шкодять просуванню українських військових".

Також ми писали, що українські військові знищили три ворожі безпілотники на Херсонщині.

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