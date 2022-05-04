Войска РФ повторно обстреляли Одесскую область, ударив 2 ракетами по объектам инфраструктуры

Войска РФ при повторном ракетном ударе по Одесской области атаковали объекты инфраструктуры. В результате обстрела никто из людей, к счастью, не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Оперативного командования "Юг".

"Еще три ракеты, направленные на Одесскую область, были сбиты силами ПВО. Повторно атакуя Одесскую область, враг ударил еще 2 ракетами по объектам инфраструктуры региона. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что две вражеские ракеты, выпущенные из Каспийского направления, попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области. Есть погибшие и раненые.

Под ракетный обстрел оккупантов вечером 3 мая на юге Украины попали Одесская и Кировоградская области.

Ранее сообщалось, что по данным Командования ВС ВСУ, российские оккупанты вечером 3 мая выпустили по территории Украины, ориентировочно, 18 крылатых ракет, 8 из которых были сбиты нашими силами ПВО. Под обстрел попали Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Винницкая, Киевская, Закарпатская, Одесская и Донецкая области.

Также мы писали, что 3 мая вражеский ракетный удар был нанесен по Арцизу Одесской области.

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