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Війська РФ повторно обстріляли Одеську область, вдаривши 2 ракетами по об'єктах інфраструктури

Фото: російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ при повторному ракетному ударі по Одеській області атакували об'єкти інфраструктури. В результаті обстрілу ніхто з людей, на щастя, не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Оперативного командування "Південь".

Під ракетний обстріл окупантів увечері 3 травня на півдні України потрапили Одеська та Кіровоградська області.

Зазначається, що дві ворожі ракети, випущені з Каспійського напрямку, влучили по залізничній інфраструктурі Кіровоградської області. Є загиблі та поранені.

"Ще три ракети, спрямовані на Одещину, збиті силами ППО. Повторно атакуючи Одещину, ворог вдарив ще 2 ракетами по об’єктах інфраструктури регіону. На щастя, постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за даними Командування ПС ЗСУ, російські окупанти ввечері 3 травня випустили по території України, орієнтовно, 18 крилатих ракет, 8 з яких були збиті нашими силами ППО. Під обстріл потрапили Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська, Вінницька, Київська, Закарпатська, Одеська та Донецька області.

Також ми писали, що 3 травня ворожий ракетний удар був нанесений по Арцизу Одеської області.

Повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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