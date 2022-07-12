Войска РФ обстреляли один из районов Харькова: жителей просят не выходить на улицу

Во вторник, 12 июля, оккупационные войска РФ в очередной раз обстреляли Харьков. "Прилеты" произошли в Индустриальном районе города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
"Россияне нанесли удары по Индустриальному району Харькова. Обращаемся к харьковчанам: находитесь в укрытиях, без нужды не выходите на улицы города. Будьте максимально осторожны", - написал он.
По данным местного издания "Объектив", над районом видно дым. При этом в одном из районов Харькова пропало электричество.
Тревогу в Харькове объявили уже после того, как в городе начали раздаваться взрывы.
Напомним, вчера в Харькове во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По словам главы Харьковской ОВА, предварительно, российские войска нанесли удары из систем залпового огня.
Позже стало известно, что РФ выпустила по Харькову 10 ракет.
В городе из-за обстрелов приостановили движение по Салтовской линии метрополитена, а также движение нескольких маршрутов троллейбусов, автобусов и трамвая.