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Війська РФ обстріляли один з районів Харкова: жителів просять не виходити на вулицю

Фото: війська РФ обстріляли один з районів Харкова (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 12 липня, окупаційні війська РФ в черговий раз обстріляли Харків. "Прильоти" відбулися в Індустріальному районі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Росіяни завдали ударів по Індустріальному району Харкова. Звертаємося до харків'ян: перебуваєте в укриттях, без потреби не виходьте на вулиці міста. Будьте максимально обережні", - написав він.

За даними місцевого видання "Об'єктив", над районом видно дим. При цьому в одному з районів Харкова пропала електрика.

Тривогу у Харкові оголосили вже після того, як у місті почали лунати вибухи.

Нагадаємо, вчора в Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. За словами глави Харківської ОВВА, попередньо, російські війська завдали ударів з систем залпового вогню.

Пізніше стало відомо, що РФ випустила по Харкову 10 ракет.

У місті через обстріли призупинили рух по Салтівській лінії метрополітену, а також рух кількох маршрутів тролейбусів, автобусів і трамвая.

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