Війська РФ обстріляли один з районів Харкова: жителів просять не виходити на вулицю

У вівторок, 12 липня, окупаційні війська РФ в черговий раз обстріляли Харків. "Прильоти" відбулися в Індустріальному районі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВВА Олега Синєгубова в Telegram.
"Росіяни завдали ударів по Індустріальному району Харкова. Звертаємося до харків'ян: перебуваєте в укриттях, без потреби не виходьте на вулиці міста. Будьте максимально обережні", - написав він.
За даними місцевого видання "Об'єктив", над районом видно дим. При цьому в одному з районів Харкова пропала електрика.
Тривогу у Харкові оголосили вже після того, як у місті почали лунати вибухи.
Нагадаємо, вчора в Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. За словами глави Харківської ОВВА, попередньо, російські війська завдали ударів з систем залпового вогню.
Пізніше стало відомо, що РФ випустила по Харкову 10 ракет.
У місті через обстріли призупинили рух по Салтівській лінії метрополітену, а також рух кількох маршрутів тролейбусів, автобусів і трамвая.