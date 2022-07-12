Войска РФ обстреляли один из районов Харькова: жителей просят не выходить на улицу

Во вторник, 12 июля, оккупационные войска РФ в очередной раз обстреляли Харьков. "Прилеты" произошли в Индустриальном районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram .

"Россияне нанесли удары по Индустриальному району Харькова. Обращаемся к харьковчанам: находитесь в укрытиях, без нужды не выходите на улицы города. Будьте максимально осторожны", - написал он.

По данным местного издания "Объектив", над районом видно дым. При этом в одном из районов Харькова пропало электричество.

Тревогу в Харькове объявили уже после того, как в городе начали раздаваться взрывы.