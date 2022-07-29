Войска РФ нанесли удар по админзданию в Черниговской области: есть повреждения

Утром 29 июля оккупационные войска России нанесли артиллерийский удар по административному зданию в Семеновской общине Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Оперативного командования "Север".

При этом информации о пострадавших пока нет.

В результате обстрела поврежден фасад здания и вырваны оконные рамы.

Ранее мы писали, оккупанты 29 июля обстреляли спальный район Николаева. В результате атаки врага погибли по меньшей мере 4 человека, получили ранения - 7.

Кроме того, в пятницу утром вражеские войска нанесли минометный удар по приграничью Сумской области. Обстрел пришелся по Хотинской общине.

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