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Войска РФ нанесли удар по админзданию в Черниговской области: есть повреждения

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Чернигов, Пятница 29 июля 2022 11:50
Войска РФ нанесли удар по админзданию в Черниговской области: есть повреждения Фото: войска РФ нанесли удар по админзданию в Черниговской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 29 июля оккупационные войска России нанесли артиллерийский удар по административному зданию в Семеновской общине Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Оперативного командования "Север".

В результате обстрела поврежден фасад здания и вырваны оконные рамы.

При этом информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы писали, оккупанты 29 июля обстреляли спальный район Николаева. В результате атаки врага погибли по меньшей мере 4 человека, получили ранения - 7.

Кроме того, в пятницу утром вражеские войска нанесли минометный удар по приграничью Сумской области. Обстрел пришелся по Хотинской общине.

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