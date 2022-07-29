Россияне утром обстреляли приграничье Сумской области: били из минометов

Утром 29 июля вражеские войска нанесли минометный удар по приграничью Сумской области. Обстрел пришелся по Хотинской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Ночь в Сумской области была тихой. А утро началось минометным огнем россиян по Хотинской общине. Почти в восемь утра был первый обстрел, после девяти утра – еще один", - сообщил он.