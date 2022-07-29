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Війська РФ завдали удару по адмінбудівлі в Чернігівській області: є пошкодження

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Чернігів, П'ятниця 29 липня 2022 11:50
Війська РФ завдали удару по адмінбудівлі в Чернігівській області: є пошкодження Фото: війська РФ завдали удару по адмінбудівлі в Чернігівській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 29 липня окупаційні війська Росії завдали артилерійського удару по адміністративній будівлі в Семенівській громаді Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Оперативного командування "Північ".

В результаті обстрілу пошкоджено фасад будівлі і вирвані віконні рами.

При цьому інформації про постраждалих поки немає.

Раніше ми писали, окупанти 29 липня обстріляли спальний район Миколаєва. В результаті атаки ворога загинули щонайменше 4 людини, отримали поранення - 7.

Крім того, в п'ятницю вранці ворожі війська завдали мінометного удару по прикордонню Сумської області. Обстріл припав по Хотинській громаді.

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