Войска РФ нанесли ракетные удары по Одесской области: повреждены ангары с зерном

Рано утром 7 июля российские военные нанесли два ракетных удара по Одесской области. В результате получили повреждения два сельскохозяйственных ангара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в Telegram.
"Одесская область. На рассвете двумя ракетами враг атаковал один из районов области. Поражены два сельхозангара, уничтожено 35 тонн зерна", - написал он.
Напомним, Россия увеличила свою корабельную группировку в Черном море до пяти ракетных кораблей и двух подлодок.
Кроме того, в Черном море находятся три российских корабля, две подводные лодки и большой десантный корабль, которые оснащены ракетами, всего враг может держать на боевом дежурстве 32 ракеты.