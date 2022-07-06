В ВСУ назвали количество российских ракетных кораблей в Черном море

В Черном море находятся три российских корабля, две подводные лодки и большой десантный корабль, которые оснащены ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Всего Россия может держать на боевом дежурстве 32 ракеты.

"Поэтому угроза с моря остается, прибрежная полоса продолжает выполнять функции линии обороны и зоны опасности, учитывая дрейфующие мины и меры противодесантной обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черном море Россия усилила флот тремя большими десантными кораблями.

Ранее сообщалось, что Россия в Черном море держит три надводных корабля, подводную лодку и четыре больших десантных корабля.

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