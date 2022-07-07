Війська РФ завдали ракетних ударів по Одеській області: пошкоджено ангари з зерном

Рано вранці 7 липня російські військові завдали два ракетних удари по Одеській області. В результаті отримали пошкодження два сільськогосподарських ангари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Одеської обласної Військової адміністрації Сергія Братчука в Telegram.
"Одеська область. На світанку двома ракетами ворог атакував один з районів області. Вражені два сільгоспангари, знищено 35 тонн зерна", - написав він.
Нагадаємо, Росія збільшила своє корабельне угруповання в Чорному морі до п'яти ракетних кораблів і двох підводних човнів.
Крім того, в Чорному морі знаходяться три російські кораблі, два підводні човни і великий десантний корабель, які оснащені ракетами, всього ворог може тримати на бойовому чергуванні 32 ракети.