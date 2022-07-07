Россия усилила корабельную группировку с ракетами в Черном море

Россия увеличила свою корабельную группировку в Черном море до пяти ракетных кораблей и двух подлодок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Группировка нести 48 ракет типа "Калибр", рядом замечен большой десантный корабль РФ.

Угроза ракетных атак остается, морская десантная операция маловероятна, но не отменена, отметили в командовании.

Напомним, днем ранее сообщалось, что в Черном море находятся три российских корабля, две подводные лодки и большой десантный корабль, которые оснащены ракетами, всего враг может держать на боевом дежурстве 32 ракеты.

Добавим, за минувшие сутки силам ПВО удалось уничтожить 9 российских крылатых ракет.

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