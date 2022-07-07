ru ua
Чт, 07 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Войска РФ нанесли ракетные удары по Одесской области: повреждены ангары с зерном

Новина українською →
Одесская область, Четверг 07 июля 2022 08:35
Войска РФ нанесли ракетные удары по Одесской области: повреждены ангары с зерном Фото: Войска РФ нанесли ракетные удары по Одесской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Рано утром 7 июля российские военные нанесли два ракетных удара по Одесской области. В результате получили повреждения два сельскохозяйственных ангара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в Telegram.

"Одесская область. На рассвете двумя ракетами враг атаковал один из районов области. Поражены два сельхозангара, уничтожено 35 тонн зерна", - написал он.

Напомним, Россия увеличила свою корабельную группировку в Черном море до пяти ракетных кораблей и двух подлодок.

Кроме того, в Черном море находятся три российских корабля, две подводные лодки и большой десантный корабль, которые оснащены ракетами, всего враг может держать на боевом дежурстве 32 ракеты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ракетный удар Война России против Украины
NEWS
ВСУ сегодня отбили штурмы россиян на нескольких направлениях фронта, - сводка Генштаба
ВСУ сегодня отбили штурмы россиян на нескольких направлениях фронта, - сводка Генштаба
DAILY
Валентин Бадрак: Без мощных поставок оружия эта война может длиться годами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Валентин Бадрак: Без мощных поставок оружия эта война может длиться годами