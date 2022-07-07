Войска РФ нанесли ракетные удары по Одесской области: повреждены ангары с зерном

Рано утром 7 июля российские военные нанесли два ракетных удара по Одесской области. В результате получили повреждения два сельскохозяйственных ангара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в Telegram.

"Одесская область. На рассвете двумя ракетами враг атаковал один из районов области. Поражены два сельхозангара, уничтожено 35 тонн зерна", - написал он.