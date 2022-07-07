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Війська РФ завдали ракетних ударів по Одеській області: пошкоджено ангари з зерном

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Одеська область, Четвер 07 липня 2022 08:35
Війська РФ завдали ракетних ударів по Одеській області: пошкоджено ангари з зерном Фото: війська РФ завдали ракетних ударів по Одеській області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Рано вранці 7 липня російські військові завдали два ракетних удари по Одеській області. В результаті отримали пошкодження два сільськогосподарських ангари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Одеської обласної Військової адміністрації Сергія Братчука в Telegram.

"Одеська область. На світанку двома ракетами ворог атакував один з районів області. Вражені два сільгоспангари, знищено 35 тонн зерна", - написав він.

Нагадаємо, Росія збільшила своє корабельне угруповання в Чорному морі до п'яти ракетних кораблів і двох підводних човнів.

Крім того, в Чорному морі знаходяться три російські кораблі, два підводні човни і великий десантний корабель, які оснащені ракетами, всього ворог може тримати на бойовому чергуванні 32 ракети.

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