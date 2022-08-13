Войска РФ из "Градов" и "Ураганов" ударили по двум районам Днепропетровской области

Оккупанты ночью 13 августа из "Градов" и "Ураганов" обстреляли два района Днепропетровской области – Никопольский и Криворожский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В Никополе зафиксированы прилеты 30 реактивных снарядов из "Градов". В городе повреждены 11 многоэтажных и 13 частных домов, а также детский сад.

В результате обстрела выведен из строя газопровод и линия электропередач. На месте работают аварийные бригады, люди не пострадали.

По Криворожскому району враг ударил из "Ураганов". Попал в Зеленодольскую и Апостоловскую громады. К счастью, без разрушений и пострадавших.