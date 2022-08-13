Войска РФ из "Градов" и "Ураганов" ударили по двум районам Днепропетровской области
Оккупанты ночью 13 августа из "Градов" и "Ураганов" обстреляли два района Днепропетровской области – Никопольский и Криворожский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
В Никополе зафиксированы прилеты 30 реактивных снарядов из "Градов". В городе повреждены 11 многоэтажных и 13 частных домов, а также детский сад.
В результате обстрела выведен из строя газопровод и линия электропередач. На месте работают аварийные бригады, люди не пострадали.
По Криворожскому району враг ударил из "Ураганов". Попал в Зеленодольскую и Апостоловскую громады. К счастью, без разрушений и пострадавших.
Ранее мы писали, что ночью 13 августа российские войска обстреляли Харьков. Повреждены центр, Немышлянский и Слободской районы.
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