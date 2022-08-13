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Війська РФ з "Градів" і "Ураганів" вдарили по двох районах Дніпропетровської області

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Дніпро, Субота 13 серпня 2022 08:08
Війська РФ з "Градів" і "Ураганів" вдарили по двох районах Дніпропетровської області Фото: війська РФ обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Окупанти вночі 13 серпня з "Градів" і "Ураганів" обстріляли два райони Дніпропетровської області – Нікопольський і Криворізький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

У Нікополі зафіксовані Прильоти 30 реактивних снарядів з "Градів". У місті пошкоджені 11 багатоповерхових і 13 приватних будинків, а також дитячий садок.

В результаті обстрілу виведений з ладу газопровід і лінія електропередач. На місці працюють аварійні бригади, люди не постраждали.

По Криворізькому району ворог вдарив з "Ураганів". Влучив у Зеленодольську та Апостолівську громади. На щастя, без руйнувань і постраждалих.

Раніше ми писали, що вночі 13 серпня російські війська обстріляли Харків. Пошкоджено центр, Немишлянський та Слобідський райони.

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