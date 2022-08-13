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Оккупанты ночью обстреляли три района Харькова: повреждены многоэтажки и коммуникации

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Киев, Суббота 13 августа 2022 07:15
Оккупанты ночью обстреляли три района Харькова: повреждены многоэтажки и коммуникации Фото: оккупанты ночью обстреляли три района Харькова (facebook.com/MNS GOV UA)
Автор: Константин Широкун

Ночью 13 августа российские войска обстреляли Харьков. Повреждены центр, Немышлянский и Слободской районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Сообщается, что пострадал колледж, повреждены коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, осколками посечены несколько троллейбусов. По предварительной информации, пострадавших и погибших в результате ночного обстрела нет.

Оккупанты ночью обстреляли три района Харькова: повреждены многоэтажки и коммуникации

Как сообщалось ранее, 12 августа россияне обстреляли Харьков. "Прилеты" зафиксировали в трех районах - Слободском, Киевском и Новобаварском.

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