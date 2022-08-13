Оккупанты ночью обстреляли три района Харькова: повреждены многоэтажки и коммуникации

Ночью 13 августа российские войска обстреляли Харьков. Повреждены центр, Немышлянский и Слободской районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Сообщается, что пострадал колледж, повреждены коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, осколками посечены несколько троллейбусов. По предварительной информации, пострадавших и погибших в результате ночного обстрела нет.