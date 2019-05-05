Войска Асада вновь обстреляли зону деэскалации в Сирии

Войска режима Башара Асада в очередной раз обстреляли населенные пункты в зоне деэскалации конфликта на западе Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщается, в ночь на воскресенье, 5 мая, правительственные войска обстреляли ряд поселений на севере и западе сирийской провинции Хама. Под обстрелы попали поселение Кифренбуде, аль-Накус, аль-Сирмани, аль-Марретхирне и еще несколько населенных пунктов.

Также, были обстреляны поселения Мухамбил, аль-Фаттере, Хассане и аль-Рекая на юге и юго-востоке провинции Идлиб.

Отмечается, что в результате обстрелов погибли по меньшей мере 8 человек. Среди жертв - три ребенка.

Напомним, ранее сирийские правительственные войска совершили атаку в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Силы Асада осуществляли интенсивные наземные и воздушные удары по населенным пунктам провинции. В результате обстрелов погибли по меньшей мере 7 гражданских.

Как писало РБК-Украина, в северо-западной части Сирии в ночь на 2 мая российские и правительственные войска Асада нанесли удары по демилитаризованной зоне в провинции Идлиб. В результате авиаударов погибли 5 мирных жителей и были повреждены 4 медицинские учреждения.

Добавим, ранее войска Асада применили бочковые бомбы в Идлибе. Правительственные силы применили бочковые бомбы во время обстрела сирийской провинции Идлиб. В результате обстрела погибли по меньшей мере 2 человека, еще трое получили ранения.