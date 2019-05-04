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Войска Асада атаковали Идлиб, есть погибшие

Новости » Происшествия    04.05.2019 - 10:18
Войска Асада атаковали Идлиб, есть погибшие
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Жертвами атаки стали 7 мирных жителей

Военные силы режима Башара Асада совершили атаку в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, в результате чего погибли гражданские. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили источники в Управлении гражданской обороны Идлиба, силы Асада осуществляли интенсивные наземные и воздушные удары по населенным пунктам провинции.

Отмечается, что в результате обстрелов погибли по меньшей мере 7 человек. Все погибшие были гражданскими.

Напомним, ранее сообщалось, что в северо-западной части Сирии в ночь на 2 мая российские и правительственные войска Асада нанесли удары по демилитаризованной зоне в провинции Идлиб. В результате авиаударов погибли 5 мирных жителей и были повреждены 4 медицинские учреждения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что войска Асада применили бочковые бомбы в Идлибе. Правительственные силы применили бочковые бомбы во время обстрела сирийской провинции Идлиб. В результате обстрела погибли по меньшей мере 2 человека, еще трое получили ранения.

Добавим, в результате взрыва в сирийском городе Ракка погибли по меньшей мере 13 человек. От взрыва погибли четыре бойца Сирийских демократических сил, поддерживаемых Соединенными Штатами, и четверо мирных жителей.

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