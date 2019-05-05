Війська Асада знову обстріляли зону деескалації в Сирії

Війська режиму Башара Асада в чергове обстріляли населені пункти в зоні деескалації конфлікту на заході Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомляється, в ніч на неділю, 5 травня, урядові війська обстріляли ряд поселень на півночі та заході сирійської провінції Хама. Під обстріли потрапили поселення Кіфренбуде, аль-Накус, аль-Сирмані, аль-Марретхирне та ще декілька населених пунктів.

Також, були обстріляні поселення Мухамбіл, аль-Фаттере, Хассане і аль-Рекая на півдні та південному сході провінції Ідліб.

Зазначається, що в результаті обстрілів загинули щонайменше 8 людей. Серед жертв - три дитини.

Нагадаємо, раніше сирійські урядові війська здійснили атаку в зоні деескалації в провінції Ідліб. Сили Асада здійснювали інтенсивні наземні та повітряні удари по населеним пунктам провінції. В результаті обстрілів загинули щонайменше 7 цивільних.

Як писало РБК-Україна, у північно-західній частині Сирії в ніч на 2 травня російські та урядові війська Асада завдали ударів по демілітаризованій зоні в провінції Ідліб. В результаті авіаударів загинули 5 мирних жителів та були пошкоджені 4 медичні установи.

Додамо, раніше війска Асада застосували бочкові бомби в Ідлібі. Урядові сили застосували бочкові бомби під час обстрілу сирійській провінції Ідліб. В результаті обстрілу загинули щонайменше 2 людини, ще троє отримали поранення.