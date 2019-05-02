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В Сирии в результате авиаударов РФ погибли гражданские

Новости » Происшествия    02.05.2019 - 21:33
В Сирии в результате авиаударов РФ погибли гражданские
Фото: война в Сирии (rfsmediaoffice.com)

По меньшей мере 5 человек стали жертвами авиаударов в провинции Идлиб

В северо-западной части Сирии в ночь на 2 мая российские и правительственные войска Асада нанесли удары по демилитаризованной зоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель гражданской обороны Идлиба и организации медицинской помощи США Хаула Савах рассказал, что военные нападения российской и правительственной армии вынудили тысячи мирных жителей сбежать в лагеря на север вдоль турецкой границы, а также нанесли ущерб 4 медицинским учреждениям.

"Медицинские учреждения эвакуируются, оставляя наиболее уязвимых без доступа к медицинской помощи. Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы", - заявил Салах.

В то же время Anadolu Agency сообщило, что жертвами обстрелов стали по меньшей мере 5 человек, которые погибли в районе поселка Кансафра и деревни Бсекла в провинции Идлиб. Среди жертв присутствуют дети и женщины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что войска Асада применили бочковые бомбы в Идлибе, есть погибшие. Правительственные силы применили бочковые бомбы во время обстрела сирийской провинции Идлиб. В результате обстрела погибли по меньшей мере 2 человека, еще трое получили ранения.

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