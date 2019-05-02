В Сирии в результате авиаударов РФ погибли гражданские

Фото: война в Сирии (rfsmediaoffice.com)

По меньшей мере 5 человек стали жертвами авиаударов в провинции Идлиб

В северо-западной части Сирии в ночь на 2 мая российские и правительственные войска Асада нанесли удары по демилитаризованной зоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель гражданской обороны Идлиба и организации медицинской помощи США Хаула Савах рассказал, что военные нападения российской и правительственной армии вынудили тысячи мирных жителей сбежать в лагеря на север вдоль турецкой границы, а также нанесли ущерб 4 медицинским учреждениям.

" Медицинские учреждения эвакуируются, оставляя наиболее уязвимых без доступа к медицинской помощи. Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы", - заявил Салах.

В то же время Anadolu Agency сообщило, что жертвами обстрелов стали по меньшей мере 5 человек, которые погибли в районе поселка Кансафра и деревни Бсекла в провинции Идлиб. Среди жертв присутствуют дети и женщины.