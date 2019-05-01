Войска Асада применили бочковые бомбы в Идлибе, есть погибшие

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Погибли по меньшей мере двое гражданских

Войска режима Башара Асада продолжают обстреливать населенные пункты в зоне деэскалации на северо-западе Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщается, правительственные силы применили бочковые бомбы во время обстрела сирийской провинции Идлиб. В результате обстрела погибли по меньшей мере 2 человека, еще трое получили ранения.

Отмечается, что бочковые бомбы были использованы впервые после заключения договора по Идлибу в сентябре прошлого года.

Кроме того, интенсивным артиллерийским, минометным и ракетным обстрелам подверглись поселения на юго-востоке Идлиба, некоторые районы на севере и поселения на западе провинции Хама.

Напомним, ранее российские самолеты совершили авиаудары по населенным пунктам в сирийских провинциях Идлиб и Хама, в результате чего погибли гражданские. В результате авиаударов погибли по меньшей мере 5 человек.

Ранее, в результате взрыва в сирийском городе Ракка погибли по меньшей мере 13 человек. От взрыва погибли четыре бойца Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, и четверо мирных жителей.

Как сообщало РБК-Украина, в Сирии правительственные войска Башара Асада и поддерживаемые Ираном террористические группировки совершили артиллерийский обстрел населенных пунктов в зоне деэскалации провинции Идлиб, что привело к гибели 3 человек, еще 16 получили ранения.