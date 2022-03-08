После войны Россия должна гарантировать безопасность Украины, - Слуга народа

Как отмечают в партии, касаемо безопасности речь идет именно о конкретном договоре, который сможет гарантировать для Украины ее целостность и суверенитет. В то же время государствами-гарантами могут выступать США, Турция или же другие страны-соседи.

"Со своей стороны Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству. Понятно, что в сегодняшних условиях это звучит абсурдно, учитывая российское вторжение. Но наши Вооруженные Силы отобьются от врага, и надо будет гарантировать дальнейшее мирное развитие Украины. Тогда будет важным, чтобы Россия поставила свою подпись под гарантиями для нашего суверенитета вместе с другими гарантами", - добавляет пресс-служба.