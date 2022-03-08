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Після війни Росія повинна гарантувати безпеку України, - Слуга народу

Автор: Сергій Пишкін

НАТО не готове приймати Україну до себе найближчі 15 років. Після завершення війни, Російська Федерація зобов’язана гарантувати безпеку нашій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу партії "Слуга народу".

Як відзначають у партії, щодо безпеки йдеться саме про конкретний договір, який зможе гарантувати для України її цілісність та суверенітет. Водночас державами-гарантами можуть виступати США, Туреччина або ж інші країни-сусіди.

"Зі свого боку Росія має також юридично зафіксувати, що визнає українську державність і гарантує, що не буде загрожувати нашій державі. Зрозуміло, що у сьогоднішніх умовах це звучить абсурдно, враховуючи російське вторгнення. Але наші Збройні Сили відібʼються від ворога, і треба буде гарантувати подальший мирний розвиток України. Тоді буде важливим, щоб Росія поставила свій підпис під гарантіями для нашого суверенітету разом з іншими гарантами", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало подробиці третього раунду переговорів між Україною та Росією.

Війна Росії проти України триває тринадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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