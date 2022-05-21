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В войне России против Украины погиб родственник заместителя Шойгу, - росСМИ

Фото: Адам Хамхоев (t.me/thetmt)
Автор: Иван Носальский

Во время боевых действий в Украине погиб племянник замминистра обороны командир десантно-штурмовой роты капитан РФ Адам Хамхоев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Отмечается, что командир десантно-штурмовой роты капитан РФ Адам Хамхоев погиб в ночь на 21 мая.

Как сообщает издание, погибший является племянником заместителя министра обороны России, бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Оккупант был сыном сестры Евкурова и тот "помогал ему строить карьеру".

Ранее мы сообщали, что Вооруженные силы Украины в результате артиллерийского удара уничтожили в Донецкой области командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота. Известно о трех погибших, а также более 14 раненых офицеров.

Также мы писали, что в боях за Авдеевку украинские военные ликвидировали одного из главарей боевиков так называемой "ДНР". Речь идет о командире второй роты батальона "Спарта" по прозвищу "Водяной".

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