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У війні Росії проти України загинув родич заступника Шойгу, - росЗМІ

Фото: Адам Хамхоєв (t.me/thetmt)
Автор: Іван Носальський

Під час бойових дій в Україні загинув племінник заступника міністра оборони командир десантно-штурмової роти капітан РФ Адам Хамхоєв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Зазначається, що командир десантно-штурмової роти капітан РФ Адам Хамхоєв загинув у ніч проти 21 травня.

Як повідомляє видання, загиблий є племінником заступника міністра оборони Росії, колишнього голови Інгушетії Юнус-Бека Євкурова. Окупант був сином сестри Євкурова і "допомагав йому будувати кар'єру".

Раніше ми повідомляли, що Збройні сили України внаслідок артилерійського удару знищили на Донеччині командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти (в/ч 13140, Севастополь) Чорноморського флоту. Відомо про трьох загиблих, а також понад 14 поранених офіцерів.

Також ми писали, що у боях за Авдіївку українські військові ліквідували одного з ватажків бойовиків так званої ДНР. Йдеться про командира другої роти батальйону "Спарта" на прізвисько "Водяний".

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