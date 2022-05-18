В Донецкой области уничтожен командный пункт морпехов Черноморского флота РФ, - журналист
Фото: В Донецкой области уничтожен командный пункт морпехов Черноморского флота РФ (t.me/landforcesofukraine)
Вооруженные силы Украины в результате артиллерийского удара уничтожили в Донецкой области командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота. Известно о трех погибших, а также более 14 раненых офицеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Романа Цимбалюка в Facebook.
В частности, тяжелые ранения получили:
- ВРИО командира 810 обр МП полковник Ян Суханов;
- начальник связи 810 обр МП капитан Андрей Бушмин;
- командир 542 десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков;
- ВРИО командира 382 отдельного батальона МП майор Леонид Смирнов;
- командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн капитан Виктор Ершов (оторвана рука).
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска, намереваясь совершить прорыв в Донецкой области, понесли ощутимые потери.
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