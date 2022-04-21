ВСУ ликвидировали одного из главарей батальона боевиков "Спарта"
Фото: Сергей Агранович (t.me/zsuwar)
В боях за Авдеевку украинские военные ликвидировали одного из главарей боевиков так называемой "ДНР". Речь идет о командире второй роты батальона "Спарта" по прозвищу "Водяной"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram- канал Вооруженных сил Украины.
"В боях за Авдеевку был убит командир второй роты батальона "Спарта" Сергей Агранович, известный под позывным" Водяной", - говорится в сообщении.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину противник потерял уже около 21 000 военных убитыми.
Ранее стало известно, что ВСУ ликвидировали две тактические группы оккупантов и четыре парашютно-десантных полков.
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