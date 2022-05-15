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Война в Украине идет не так как планировала Россия. Оккупанты отступают от Харькова, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Война на территории Украины идет не так как ожидала Россия. Оккупанты отступают от Харькова, а наступление на Донбасс - остановилось.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Война России в Украине продолжается не так, как планировала Москва. Им не удалось взять Киев. Они отступают от Харькова, а их большое наступление на Донбассе остановилось", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, РБК-Украина писало о том, НАТО может объявить Россию прямой угрозой и закрепить этот статус в новом стратегическом документе.

По словам заместителя генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, жесткое вторжение России на территорию Украины теряет темп.

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