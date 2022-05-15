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Війна в Україні йде не так як планувала Росія. Окупанти відступають від Харкова, - Столтенберг

Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Війна на території України йде не так як очікувала Росія. Окупанти відступають від Харкова, а наступ на Донбас - зупинився.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Війна Росії в Україні триває не так, як планувала Москва. Їм не вдалося взяти Київ. Вони відступають від Харкова, а їхній великий наступ на Донбасі зупинився", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, НАТО може оголосити Росію прямою загрозою і закріпити цей статус в новому стратегічному документі.

За словами заступника генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, жорстке вторгнення Росії на територію України втрачає темп.

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