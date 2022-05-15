НАТО может объявить Россию прямой угрозой, - Bloomberg

Страны-участницы НАТО могут объявить Россию прямой угрозой и закрепить этот статус в новом стратегическом документе. Ожидается, что он будет принят уже в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, в готовящемся стратегическом документе Россию объявят, как прямую угрозу, и рассмотрят, как лучше поддерживать соседние страны, уязвимые для агрессии.

По словам осведомленного чиновника, союзники могут сохранить возможность восстановления отношений, если поведение Москвы изменится.

Как отмечает Bloomberg, в документе "Стратегическая концепция" изложены приоритеты альянса на ближайшие годы, и он должен быть доработан на саммите НАТО в Мадриде в конце июня. В предыдущей версии, опубликованной в 2010 году, Россия упоминалась как партнер.