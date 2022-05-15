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НАТО может объявить Россию прямой угрозой, - Bloomberg

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Брюссель, Воскресенье 15 мая 2022 15:37
НАТО может объявить Россию прямой угрозой, - Bloomberg Фото: НАТО изменит статус своих отношений с Россией (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Страны-участницы НАТО могут объявить Россию прямой угрозой и закрепить этот статус в новом стратегическом документе. Ожидается, что он будет принят уже в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, в готовящемся стратегическом документе Россию объявят, как прямую угрозу, и рассмотрят, как лучше поддерживать соседние страны, уязвимые для агрессии.

По словам осведомленного чиновника, союзники могут сохранить возможность восстановления отношений, если поведение Москвы изменится.

Как отмечает Bloomberg, в документе "Стратегическая концепция" изложены приоритеты альянса на ближайшие годы, и он должен быть доработан на саммите НАТО в Мадриде в конце июня. В предыдущей версии, опубликованной в 2010 году, Россия упоминалась как партнер.

Напомним, ранее финский премьер Санна Марин, комментируя заявление о намерении вступить в НАТО, отметила, что это решение стало вынужденным ответом на вторжение России в Украину. По ее словам, финны сомневаются в мирном будущем рядом с Россией.

Из-за нынешней войны даже нейтральная Швейцария начала процесс сближения с НАТО.

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