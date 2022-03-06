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Война России против Украины: более 2000 иностранных студентов нуждаются в эвакуации

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Киев, Воскресенье 06 марта 2022 18:31
Война России против Украины: более 2000 иностранных студентов нуждаются в эвакуации Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Александр Мороз

Из-за войны России против Украины из пострадавших городов на сегодня нуждаются в эвакуации более 2000 иностранных студентов. Украинская сторона просит помощи у стран их гражданства для организации гуманитарных коридоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой обращение вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"Это сотни граждан Индии, более 700, Китая, Пакистана, Турции и других стран. Всего это больше 2 000 иностранных граждан, которые сегодня страдают от голода, холода и обстрелов вместе с украинскими студентами", - отметила она.

Она также заявила, что у нее есть вопросы к посольствам, поскольку всю ночь велись переписки с дипломатами. По ее словам, в Мариуполе страдают около 70 только турецких студентов. Украинская сторона также пытается договориться об эвакуации более 100 китайских студентов из Сум.

Напомним, Верещук также осудила мировых лидеров, которые не помогают Украине в эвакуации своих граждан.

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Ирина Верещук Война России против Украины
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